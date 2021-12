Photo Credit: Dana Trippe

Usciti lo scorso anno con “The Slow Rush” (qui la nostra recensione), i Tame Impala di Kevin Parker torneranno in Italia a Settembre per un’unica data del tour a supporto del disco (di cui uscirà a Febbraio un deluxe box set dal quale è stata estratta adesso la No Choice che trovate più in basso). Ecco i dettagli dell’appuntamento:

7 SETTEMBRE 2022 @ IPPODROMO SNAI SAN SIRO, MILANO

Biglietti su Ticketmaster e TicketOne dalle ore 12.00 del 10 Dicembre