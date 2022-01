Photo Credit: Frank W Ockenfels

Roland Orzabal e Curt Smith hanno rimesso in pista la loro creatura, i Tears For Fears, per pubblicare un nuovo album dopo diciassette anni, The Tipping Point, in uscita il 25 Febbraio su Concord Records. Dopo la title track (che trovate qui) e No Small Thing (che trovate qui), il terzo estratto è Break The Man e potete ascoltarlo qui in basso: