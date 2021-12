Tears For Fears – No Small Thing

Photo Credit: Frank W Ockenfels

Roland Orzabal e Curt Smith hanno rimesso in pista la loro creatura, i Tears For Fears, per pubblicare un nuovo album dopo diciassette anni, The Tipping Point, in uscita il 25 Febbraio su Concord Records. Dopo la title track (che trovate qui), il secondo estratto è il video di No Small Thing, eccolo: