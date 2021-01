Teenage Fanclub – I’m More Inclined

Press Photo: Bandcamp

A distanza di quasi cinque anni dal precedente “Here” (2016), i Teenage Fanclub sarebbero dovuti tornare il 5 Marzo con il loro nuovo lavoro in studio, Endless Arcade. La brutta notizia è che la pubblicazione del disco è stata rimandata al 30 Aprile, mentre quella buona è che c’è una nuova anticipazione, I’m More Inclined, che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube: