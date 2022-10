The Arcs – Keep On Dreamin’ [VIDEO]

The Arcs – Keep On Dreamin’

Photo Credit: Alysse Gafkjen

Dopo quasi otto anni di silenzio stanno per tornare i The Arcs, progetto che vede impegnato Dan Auerbach dei Black Keys. Il successore di “Yours, Dreamly” del 2015 arriverà il 27 Gennaio su Easy Eye Sound, l’etichetta di Auerbach, e si intitolerà Electrophonic Chronic. La prima anticipazione dal disco è il video animato della traccia d’apertura Keep On Dreamin’, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Keep On Dreamin’

02 Eyez

03 Heaven Is A Place

04 Califone Interlude

05 River

06 Sunshine

07 A Man Will Do Wrong

08 Behind The Eyes

09 Backstage Mess

10 Sporting Girls Interlude

11 Love Doesn’t Live Here Anymore

12 Only One For Me