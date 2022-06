The Big Pink – Love Spins On Its Axis

Photo Credit: Ashley Rommelrath

A sei anni di distanza dall’EP “Empire Underground” del 2016, ad Aprile erano tornati a farsi sentire i The Big Pink di Milo Cordell con un nuovo singolo, No Angels (che trovate qui). Adesso la band ha diffuso anche il video di Love Spins On Its Axis, che trovate qui in basso, mentre non sappiamo ancora se ci sarà o meno un nuovo lavoro in studio.