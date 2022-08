The Big Pink – Rage [VIDEO]

Photo Credit: Ashley Rommelrath

Dopo aver diffuso i due nuovi brani No Angels (che trovate qui) e Love Spins On Its Axis (che trovate qui), i The Big Pink di Milo Cordell hanno adesso annunciato il loro nuovo lavoro in studio, The Love That’s Ours, in uscita il 30 Settembre su Project Melody Music. La notizia è arrivata con quello che è dunque il terzo estratto dal disco, Rage, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 How Far

02 No Angels

03 Love Spins

04 Rage

05 Outside In

06 I’m Not Away To Say Away

07 Safe And Sound

08 Murder

09 Back To My Arms

10 Even If I Wanted To

11 Lucky One