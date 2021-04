The Black Keys: in arrivo un nuovo album di cover blues

Photo Credit: Alysse Gafkjen

Fermi a “Let’s Rock” del 2019 (qui la nostra recensione), i Black Keys hanno annunciato il loro nuovo album, un intero lavoro di cover blues che si intitolerà Delta Kream e uscirà il 14 Maggio. In attesa del primo estratto, che sarà Crawling Kingsnake, qui in basso trovate la tracklist del disco:

01 Crawling Kingsnake (John Lee Hooker Cover)

02 Louise (Mississippi Fred McDowell Cover)

03 Poor Boy A Long Way From Home (R. L. Burnside Cover)

04 Stay All Night (Junior Kimbrough Cover)

05 Going Down South (R. L. Burnside Cover)

06 Coal Black Mattie (Ranie Burnette Cover)

07 Do The Romp (Junior Kimbrough Cover)

08 Sad Days, Lonely Nights (Junior Kimbrough Cover)

09 Walk With Me (Junior Kimbrough Cover)

10 Mellow Peaches (Big Joe Williams Cover)

11 Come On And Go With Me (Junior Kimbrough Cover)

