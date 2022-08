The Comet Is Coming – Code

Photo Credit: Fabrice Bourgelle / Veil Projects

Stanno per tornare i The Comet Is Coming. Il trio di Danalogue uscirà infatti il 23 Settembre col nuovo album Hyper-Dimensional Extension Beam, registrato in quattro giorni ai Real World Studios di Peter Gabriel. Il primo estratto è Code, eccolo qui in basso:

01 Code

02 Technicolour

03 Lucid Dreamer

04 Tokyo Nights

05 Pyramids

06 Frequency Of Feeling Expansion

07 Angel Of Darkness

08 Aftermath

09 Atomic Wave Dance

10 The Hammer

11 Mystik