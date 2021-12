The Cure in Italia per quattro date

Photo Credit: Andy Vella

A sei anni di distanza dal loro ultimo tour nei palazzetti europei e con un nuovo album in arrivo, i The Cure hanno annunciato le date del loro tour, che toccherà l’Italia per ben quattro date a cavallo tra Ottobre e Novembre del prossimo anno. Ecco i dettagli degli appuntamenti, che vedranno in apertura The Twilight Sad:

31 OTTOBRE 2022 @ UNIPOL ARENA, BOLOGNA

1 NOVEMBRE 2022 @ MANDELA FORUM, FIRENZE

3 NOVEMBRE 2022 @ KIOENE ARENA, PADOVA

4 NOVEMBRE 2022 @ MEDIOLANUM FORUM, MILANO

Biglietti in vendita su TicketOne, Vivaticket e Ticketmaster dalle ore 9:00 di venerdì 10 Dicembre, per un numero massimo di quattro biglietti per tappa per ogni account.