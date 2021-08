The Cure: Simon Gallup lascia la band

Photo Credit: Andy Vella

Mentre tutti aspettavamo di saperne di più sui nuovi progetti musicali targati The Cure, come un fulmine a ciel sereno è arrivato un secco annuncio di Simon Gallup, storico bassista della band di Robert Smith, che ha comunicato al mondo la sua uscita dalla formazione inglese. Non c’è stato ancora nessun commento/conferma ufficiale né da parte di Smith né dagli account social della band.