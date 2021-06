The Darkness: tre date a Gennaio

Photo Credit: The Darkness / Facebook

In uscita il 15 Ottobre con il nuovo album “Motorheart”, i Darkness di Justin Hawkins arriveranno in Italia all’inizio del prossimo anno per tre date del tour a supporto del disco. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

27 GENNAIO 2022 @ ALCATRAZ, MILANO

28 GENNAIO 2022 @ ESTRAGON, BOLOGNA

29 GENNAIO 2022 @ HALL, PADOVA