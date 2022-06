The Dream Syndicate – Every Time You Come Around

Photo Credit: Chris Sikich

I The Dream Syndicate usciranno il 10 Giugno su Fire Records con Ultraviolet Battle Hymns And True Confessions, il loro nuovo album successore di “The Universe Inside” del 2020 (qui la nostra recensione). Dopo Where I’ll Stand (che trovate qui) e Damian (che trovate qui), la terza anticipazione dal disco è Every Time You Come Around, che trovate qui in basso: