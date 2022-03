The Dream Syndicate – Where I’ll Stand [AUDIO]

Photo Credit: Chris Sikich

L’ultimo album del loro nuovo corso è “The Universe Inside” del 2020 (qui la nostra recensione), i The Dream Syndicate hanno annunciato oggi il loro prossimo lavoro in studio, Ultraviolet Battle Hymns And True Confessions, in uscita il 10 Giugno su Fire Records. La prima anticipazione estratta è la traccia d’apertura Where I’ll Stand, che trovate qui in basso dopo la tracklist del disco:

01 Where I’ll Stand

02 Damian

03 Beyond Control

04 The Chronicles Of You

05 Hard To Say Goodbye

06 Every Time You Come Around

07 Trying To Get Over

08 Lesson Number One

09 My Lazy Mind

10 Straight Lines