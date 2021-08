Photo Credit: Press

A dieci anni di distanza da “Take Me Round Again” del 2009, l’estate scorsa erano tornati a farsi sentire i Fiery Furnaces di Eleanor e Matthew Friedberger con un nuovo brano, Down At The So And So On Somewhere (che trovate qui). Il relativo 7″ fuori per Third Man Records aveva una b-side, The Fortune Teller’s Revenge, brano che solo adesso è stato diffuso in streaming. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube: