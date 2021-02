Photo Credit: Il Cibicida / Oriana Spadaro

A quattro anni da “V”, il loro ultimo album del 2017, i The Horrors torneranno il 12 Marzo su Wolf Tone/Virgin con Lout EP. La prima anticipazione estratta dal nuovo EP è la title track, un pezzo in cui la band di Faris Badwan mette in mostra tutte le proprie influenze industrial. Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: