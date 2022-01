The Jesus And Mary Chain: nuova etichetta, ristampe e nuovo album in arrivo

The Jesus And Mary Chain: nuova etichetta, ristampe e nuovo album in...

Photo Credit: Steve Gullick

I Jesus And Mary Chain (che abbiamo visto poco tempo fa in splendida forma) hanno annunciato oggi di aver firmato per la Fuzz Club Records, etichetta con la quale incideranno il loro prossimo lavoro in studio. In attesa di saperne di più sul disco, i fratelli Reid ristamperanno con Fuzz Club “Damage And Joy”, il loro ultimo album di inediti del 2017, e “Live At Barrowland”. Qui in basso il post Instagram con cui la band ha dato la notizia, con i dettagli sulle varie versioni delle ristampe.