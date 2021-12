The Killers: una data a Giugno

Photo Credit: Danny Clinch

Usciti quest’anno con il nuovo album “Pressure Machine” (qui la nostra recensione), i The Killers arriveranno in Italia la prossima estate per un’unica data del loro tour. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

21 GIUGNO 2022 @ IPPODROMO SNAI SAN SIRO, MILANO

Biglietti disponibili in esclusiva presale Vivo Club a partire dalle 11 di mercoledì 15 Dicembre; disponibili su tutti i circuiti online a partire dalle ore 11 di giovedì 16 Dicembre e disponibili presso i rivenditori autorizzati dalle ore 11 di martedì 21 Dicembre.