Photo Credit: Paul Johnson

A quattro anni da “Let’s Go Sunshine” del 2018, il 22 Luglio i The Kooks usciranno su Awal con 10 Tracks To Echo In The Dark, il loro sesto lavoro in studio. Il disco verrà pubblicato a tranche fino all’uscita integrale, la prima è già stata diffusa e contiene Jesse James, Modern Days e Connection, primo singolo di cui trovate qui in basso il videoclip ufficiale: