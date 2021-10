The KVB in Italia a Febbraio

Photo Credit: George Katsanakis

Il 26 Novembre i The KVB, duo inglese composto da Kat Day e Nicholas Wood, pubblicheranno “Unity”, il loro nuovo lavoro in studio. Il tour a supporto del disco toccherà l’Italia nel mese di Febbraio per un’unica data, ecco i dettagli dell’appuntamento:

22 FEBBRAIO 2022 @ COVO CLUB, BOLOGNA

Biglietto: 15,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su Ticketmaster e Boxerticket