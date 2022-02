Photo Credit: Roger Sargent

In occasione del ventennale di “Up The Bracket”, il loro esordio del 2002, i The Libertines di Pete Doherty e Carl Barât andranno in tour per celebrare il disco, un tour che li porterà anche in Italia nel mese di Novembre per un’unica data. Ecco i dettagli:

11 NOVEMBRE 2022 @ ALCATRAZ, MILANO

Biglietti in vendita dalle ore 11:00 del 25 Febbraio su DICE