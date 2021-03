The Mars Volta: in arrivo un box set

Photo Credit: Robin Laananen

I “movimenti” degli ultimi giorni sui social dei Mars Volta hanno avuto una spiegazione: non si tratta di nuova musica, purtroppo (la band s’è sciolta nel 2013), ma della pubblicazione de La Realidad De Los Sueños, un nuovo box set onnicomprensivo da diciotto LP in arrivo il 23 Aprile, in tiratura limitata da 5000 copie, contenente session inedite, rarità, un book fotografico e ovviamente l’intera discografia in studio della band.

A questo link è già disponibile il pre-order del box set.