The Mars Volta – Vigil [VIDEO]

Photo Credit: Fat Bob

Era nell’aria ma adesso è ufficiale: i The Mars Volta di Cedric Bixler-Zavala and Omar Rodríguez-López pubblicheranno un nuovo lavoro in studio, il primo da “Noctourniquet” del 2012 (la band s’era sciolta ufficialmente l’anno seguente). Il disco, semplicemente omonimo, uscirà il 16 Settembre e conterrà quattordici tracce tra cui le già note Blacklight Shine (che trovate qui) e Graveyard Love (che trovate qui). Insieme all’annuncio dell’album è arrivato anche il video del terzo estratto Vigil, che trovate qui in basso subito dopo la tracklist:

01 Blacklight Shine

02 Graveyard Love

03 Shore Story

04 Blank Condolences

05 Vigil

06 Qué Dios Te Maldiga Mí Corazón

07 Cerulea

08 Flash Burns From Flashbacks

09 Palm Full Of Crux

10 No Case Gain

11 Tourmaline

12 Equus 3

13 Collapsible Shoulders

14 The Requisition