The Offspring – Let The Bad Times Roll [AUDIO]

Photo Credit: Daveed Benito

A distanza di quasi dieci anni da “Days Go By”, il loro ultimo lavoro del 2012, il 16 Aprile torneranno gli Offspring con un nuovo album, Let The Bad Times Roll, anticipato oggi dall’ascolto dell’omonimo primo estratto. Lo trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video) insieme alla tracklist del disco:

01 This Is Not Utopia

02 Let the Bad Times Roll

03 Behind Your Walls

04 Army Of One

05 Breaking These Bones

06 Coming For You

07 We Never Have Sex Anymore

08 In The Hall Of The Mountain King

09 The Opioid Diaries

10 Hassan Chop

11 Gone Away

12 Lullaby