The Smile: ecco la nuova band di Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead

Photo Credit: Alex Lake

Aspettavamo i Radiohead e invece… Thom Yorke e Jonny Greenwood hanno formato una nuova band, The Smile, che li vede impegnati insieme al batterista Tom Skinner e al fidato produttore Nigel Godrich. La band, che prende il nome da una poesia di Ted Hughes, debutterà stasera con la propria musica durante “Live At Worth Farm”, l’evento in livestream organizzato dal Glastonbury. Qui in basso trovate i post Instagram di Yorke e del Glastonbury con l’annuncio della band e dell’esibizione: