Photo Credit: Alex Lake

In attesa di capire se ci sarà o meno un intero album (ma è altamente probabile di sì), i The Smile di Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner hanno diffuso oggi un altro nuovo brano dopo You Will Never Work In Television Again (che trovate qui) e The Smoke (che trovate qui). Il pezzo si intitola Skrting On The Surface e qui in basso trovate il video ufficiale: