The Smile – You Will Never Work In Television Again [AUDIO]

The Smile – You Will Never Work In Television Again

Photo Credit: Alex Lake

Fondato nel Maggio scorso da Thom Yorke e Jonny Greenwood e completato da Tom Skinner dei Sons Of Kemet alla batteria, il side project The Smile sta prendendo forma: ad album di debutto quasi ultimato, il trio ha deciso di pubblicare oggi il primo singolo You Will Never Work In Television Again. La traccia era già stata eseguita durante l’evento in livestream “Live At Worthy Farm” organizzato dal Glastonbury, poco dopo l’annuncio della formazione della band. Qui in basso trovate l’ascolto da YouTube, insieme all’annuncio arrivato tramite Instagram: