The Soft Moon – Him

Photo Credit: Matteo Nazzari

A quattro anni da “Criminal” del 2018, il 23 Settembre uscirà su Sacred Bones Exister, il nuovo lavoro di Luis Vasquez aka The Soft Moon. La prima anticipazione dal disco è il video di Him, che trovate qui in bassi insieme alla tracklist del disco:

01 Sad Song

02 Answers

03 Become The Lies

04 Face Is Gone

05 Monster

06 The Pit

07 NADA

08 Stupid Child

09 Him (feat. fish narc)

10 Unforgiven (feat. Alli Logout)

11 Exister