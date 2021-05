The Stranglers – And If You Should See Dave… [AUDIO]

The Stranglers – And If You Should See Dave…

Gli inglesi Stranglers hanno annunciato il loro nuovo lavoro in studio, il primo dal 2012. Il disco si intitolerà Dark Matters e uscirà nel corso di quest’anno (la data esatta non è ancora stata comunicata), anticipato dall’ascolto del primo estratto And If You Should See Dave…, che trovate qui in basso da YouTube insieme alla tracklist. L’album conterrà anche le ultime registrazione della band con Dave Greenfield, il loro tastierista scomparso lo scorso anno.

01 Water

02 This Song

03 And If You Should See Dave…

04 If Something’s Gonna Kill Me (It Might As Well Be Love)

05 No Man’s Land

06 The Lines

07 Payday

08 Down

09 The Last Men On The Moon

10 White Stallion

11 Breathe