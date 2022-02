Photo Credit: Press / Comcerto

Il suo ultimo lavoro in studio è “I Love You. It’s A Fever Dream” del 2019, e adesso Kristian Matsson aka The Tallest Man On Earth è pronto a portarlo in tour, un tour che arriverà anche in Italia nel mese di Luglio per quattro date. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

5 LUGLIO 2022 @ LARS ROCK FEST “WARM UP”, CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

6 LUGLIO 2022 @ SPILLA, ANCONA

7 LUGLIO 2022 @ PISTOIA BLUES, PISTOIA

8 LUGLIO @ TENER A MENTE, GARDONE RIVIERA (BS)