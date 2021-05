Photo Credit: Frank Fieber

In attesa di conoscere i dettagli del successore di “Combat Sports” del 2018 (qui la nostra recensione), i The Vaccines hanno confermato oggi di essere in procinto di uscire con il loro quinto lavoro in studio, da cui c’è già una prima anticipazione. Headphones Baby, questo il titolo del pezzo, è accompagnato dal videoclip animato che trovate qui in basso: