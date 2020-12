Fermi a “Virtue” del 2018 (qui la nostra recensione), i The Voidz di Julian Casablancas hanno pubblicato lo scorso anno due nuovi brani, The Eternal Tao (che trovate qui) e Did My Best (che trovate qui). Oggi sono tornati con un’altra traccia, Alien Crime Lord, realizzata per il videogame “Grand Theft Auto Online”. Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: