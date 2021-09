The War On Drugs – I Don’t Live Here Anymore

Photo Credit: Shawn Brackbill

A distanza i quattro anni da “A Deeper Understanding” (2017), i The War On Drugs di Adam Granduciel torneranno il 29 Ottobre su Atlantic Records con I Don’t Live Here Anymore, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo il primo estratto Living Proof (che trovate qui), oggi è arrivato anche il videoclip della title track. Eccolo: