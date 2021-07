The War On Drugs: nuovo brano, nuovo album e una data ad Aprile

The War On Drugs: nuovo brano, nuovo album e una data ad...

Photo Credit: Shawn Brackbill

A distanza i quattro anni da “A Deeper Understanding” (2017), i The War On Drugs di Adam Granduciel torneranno il 29 Ottobre su Atlantic Records con I Don’t Live Here Anymore, il loro nuovo lavoro in studio. Insieme all’annuncio del disco è arrivato il video del primo estratto e traccia d’apertura Living Proof, oltre alle date del relativo tour a supporto, che passerà dall’Italia nel mese di Aprile per un unico appuntamento. Qui in basso trovate i dettagli della data, la tracklist dell’album e il video del singolo:

5 APRILE 2022 @ ALCATRAZ, MILANO

Biglietti disponibili tramite prevendita #ComcertoFamily dalle ore 10:00 di giovedì 22 Luglio e tramite vendita generale su Ticketmaster e TicketOne dalle ore 10 di venerdì 23 Luglio.

01 Living Proof

02 Harmonia’s Dream

03 Change

04 I Don’t Wanna Wait

05 Victim

06 I Don’t Live Here Anymore

07 Old Skin

08 Wasted

09 Rings Around My Father’s Eyes

10 Occasional Rain