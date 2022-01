Photo Credit: Brendan Ko

Uscita già lo scorso anno con “Ignorance” (qui la nostra recensione), The Weather Station ha annunciato oggi il suo nuovo lavoro, in qualche modo gemello del disco del 2021. How Is It That I Should Look At The Star, questo il titolo, arriverà il 4 Marzo su Fat Possum ed è anticipato dal video di Endless Time, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Marsh

02 Endless Time

03 Taught

04 Ignorance

05 To Talk About

06 Stars

07 Song

08 Sway

09 Sleight Of Hand

10 Loving You