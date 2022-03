Photo Credit: Brendan Ko

Uscita già lo scorso anno con “Ignorance” (qui la nostra recensione), The Weather Station tornerà già questo venerdì con un altro nuovo album, “How Is It That I Should Look At The Star”. Il tour a supporto del disco arriverà in Italia a Giugno per tre date, ecco i dettagli:

7 GIUGNO 2022 @ SANTERIA TOSCANA 31, MILANO

8 GIUGNO 2022 @ SALA VANNI, FIRENZE

9 GIUGNO 2022 @ ANFITEATRO DEL VENDA, PADOVA

Biglietti in vendita dalle ore 10:00 di venerdì 4 Marzo