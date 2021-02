The White Stripes: ecco in streaming il live From The Basement

Photo Credit: From The Basement / Video

Nel Novembre del 2005 i White Stripes furono ospiti della fortunata serie “From The Basement”, registrando la loro performance ai Maida Vale Studios di Londra. Adesso, per la prima volta, l’esibizione integrale del duo è arrivata sul loro canale YouTube ufficiale e la trovate qui in basso insieme alla tracklist del set:

Blue Orchid

Party Of Special Things To Do

Forever For Her (Is Over For Me)

As Ugly As I Seem

Little Ghost

Red Rain