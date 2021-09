Photo Credit: Press

Il 7 Gennaio gli inglesi The Wombats pubblicheranno “Fix Yourself, Not The World”, il loro nuovo lavoro in studio. Il tour a supporto del disco passerà dall’Italia nel mese di Maggio per due date. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

12 MAGGIO 2022 @ ESTRAGON, BOLOGNA

13 MAGGIO 2022 @ FABRIQUE, MILANO

Biglietti disponibili tramite prevendita #MyLiveNation dalle ore 10:00 di giovedì 9 Settembre; tramite vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 10 Settembre.