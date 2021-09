The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid...

Photo Credit: Adam Peditto

Fermi ad “Always Foreign” del 2017, i The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die torneranno l’8 Ottobre (poi il 3 Dicembre in formato fisico) su Epitaph con il nuovo album Illusory Walls. Dopo il video di Invading The World Of The Guilty As A Spirit Of Vengeance (che trovate qui), il secondo estratto è invece quello di Queen Sophie For President. Eccolo: