The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid...

Photo Credit: Adam Peditto

Usciti lo scorso Ottobre con il nuovo album “Illusory Walls”, i The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die arriveranno in Italia a Maggio per una data del tour a supporto del disco. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

19 MAGGIO 2022 @ LEGEND CLUB, MILANO

Prevendite su DICE dalle 11:00 del 4 Febbraio