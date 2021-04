Thom Yorke: ecco in streaming il live From The Basement

Photo Credit: Greg Williams

Dopo quello dei White Stripes diffuso a Febbraio, continuano i recuperi dall’archivio di “From The Basement”, il format di live curato da Nigel Godrich. Questa volta tocca al set dell’episodio pilota affidato a Thom Yorke dei Radiohead e registrato nel 2005. Quattro le tracce eseguite al piano da Yorke: Videotape, Down Is The New Up, Last Flowers e Analyse. Lo trovate qui in basso dal canale YouTube ufficiale della serie: