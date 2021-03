Thom Yorke ha remixato Creep dei Radiohead per una sfilata di moda

Photo Credit: Greg Williams

Per accompagnare la presentazione di Creep Very, la nuova collezione autunno/inverno 2021 di Undercover firmata da Jun Takahashi, Thom Yorke ha remixato niente poco di meno che Creep, la primissima hit dei suoi Radiohead. Potete ascoltare qui in basso il lavoro fatto da Yorke sul pezzo: