Photo Credit: Dan Monick

A tre anni da “Palms” (2018), il 17 Settembre torneranno gli americani Thrice con la pubblicazione su Epitaph di Horizons/East, il loro undicesimo lavoro in studio. La prima anticipazione dal disco è Scavengers, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist dell’album:

01 The Color Of The Sky

02 Scavengers

03 Buried In The Sun

04 Northern Lights

05 Summer Set Fire To The Rain

06 Still Life

07 The Dreamer

08 Robot Soft Exorcism

09 Dandelion Wine

10 Unitive/East