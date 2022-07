Photo Credit: Nicole Rifkin

A tre anni da “An Obelisk” del 2022, il 30 Settembre i Titus Andronicus pubblicheranno su Merge The Will To Live, il loro nuovo lavoro in studio. Il primo estratto è il video di (I’m) Screwed, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 My Mother Is Going To Kill Me

02 (I’m) Screwed

03 I Can Not Be Satisfied

04 Bridge And Tunnel

05 Grey Goo

06 Dead Meat

07 An Anomaly

08 Give Me Grief

09 Baby Crazy

10 All Through The Night

11 We’re Coming Back

12 69 Stones