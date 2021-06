TOdays Festival 2021: ecco la line-up

Photo Credit: TOdays Festival / Official Logo

Di questi tempi una notizia del genere è una vera e propria boccata d’aria fresca: dopo lo stop dello scorso anno, il 2021 vedrà il ritorno di TOdays Festival, che ha annunciato oggi la line-up della sesta edizione. Il festival si terrà dal 26 al 29 Agosto, come sempre in diverse location di Torino, e vedrà tra i suoi protagonisti alcune tra le nuove leve più in vista del momento come Dry Cleaning, Black Midi, Black Country, New Road, Arlo Parks e Shame. Qui in basso trovate la locandina ufficiale del festival, con le info necessarie per l’acquisto dei biglietti (che sono già disponibili su TicketOne a questo link). A questo link, invece, il programma dettagliato.