Fermi a “Oddfellows” del 2013, i Tomahawk di Mike Patton torneranno il 26 Marzo con un nuovo lavoro in studio, Tonic Immobility, in uscita sempre per Ipecac. Per anticiparlo, Patton e soci hanno diffuso oggi l’ascolto del primo estratto Business Casual, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 SHHH!

02 Valentine Shine

03 Predators And Scavengers

04 Doomsday Fatigue

05 Business Casual

06 Tattoo Zero

07 Fatback

08 Howlie

09 Eureka

10 Sidewinder

11 Recoil

12 Dog Eat Dog