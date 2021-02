Photo Credit: Ipecac Recordings / Eric Livingston

Fermi a “Oddfellows” del 2013, i Tomahawk di Mike Patton torneranno il 26 Marzo con un nuovo lavoro in studio, Tonic Immobility, in uscita sempre per Ipecac. Dopo il primo estratto Business Casual (che trovate qui), adesso è disponibile anche l’ascolto di Dog Eat Dog, traccia che chiude il disco. Eccola qui in basso da Spotify e YouTube: