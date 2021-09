Photo Credit: Press

Dopo aver annunciato le date del suo prossimo tour (che passerà dall’Italia a Febbraio), Tori Amos la settimana scorsa aveva anche confermato l’uscita del suo nuovo lavoro in studio, Ocean To Ocean, in arrivo il 29 Ottobre a quattro anni da “Native Invader” del 2017. Adesso ha diffuso anche il primo estratto dal disco, Speaking With Trees, che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube: