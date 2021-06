Photo Credit: Shervin Lainez

Uscita lo scorso anno con il nuovo album “Silver Tongue” (qui la nostra recensione), Scott Mackenzie aka Torres tornerà già il 30 Luglio su Merge con Thirstier, il suo quinto lavoro in studio. Dopo Don’t Go Puttin Wishes In My Head (che trovate qui), la seconda anticipazione dal disco è il video di Hug From A Dinosaur. Eccolo qui in basso: