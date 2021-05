Torres: nuovo brano, nuovo album e una data a Marzo 2022

Photo Credit: Shervin Lainez

Uscita lo scorso anno con il nuovo album “Silver Tongue” (qui la nostra recensione), Scott Mackenzie aka Torres uscirà il 30 Luglio su Merge con Thirstier, il suo quinto lavoro in studio. Il primo estratto dal disco è il video di Don’t Go Puttin Wishes In My Head, che trovate più in basso, mentre il relativo tour a supporto arriverà in Italia a Marzo del prossimo anno per una data. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

26 MARZO 2022 @ LOCOMOTIV CLUB, BOLOGNA

Biglietto: 16,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.dice.fm